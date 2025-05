Seoul begrüßt Tschechiens Ankündigung von Vertragsunterzeichnung mit KHNP für Atomkraftprojekt

Photo : YONHAP News

Südkoreas Regierung hat begrüßt, dass der einheimische Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) den Zuschlag für ein Atomkraftprojekt in Tschechien erhalten hat.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie begrüße die offizielle Ankündigung der tschechischen Regierung, dass der Vertrag über das neue Atomkraftwerksprojekt am 7. Mai unterzeichnet werde, hieß es in einer Pressemitteilung am Mittwoch.Beide Länder erörterten Pläne für die Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung. Für deren erfolgreiche Veranstaltung würden größte Bemühungen unternommen, hieß es.KHNP-Präsident Hwang Joo-ho versprach in einer Stellungnahme, man werde bis zum Schluss sein Bestes geben, um sicherzustellen, dass der Vertrag unterzeichnet sowie erfolgreich umgesetzt und der Bau rechtzeitig fertiggestellt werde.Die tschechische Regierung hatte am Mittwoch (Ortszeit) das Budget für das Atomkraftwerksprojekt genehmigt. Mit KHNP werde am 7. Mai ein Vertrag hierzu unterzeichnet, hatte sie angekündigt.Im Rahmen des Projekts sollen die Reaktorblöcke 5 und 6 im Kernkraftwerk Dukovany gebaut werden.