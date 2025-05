Ausfuhren in die USA im April um 6,8 Prozent gesunken

Photo : KBS News

Die südkoreanischen Exporte in die USA sind im Vormonat deutlich zurückgegangen.Als Hintergrund wird unter anderem die Zollpolitik der US-Regierung genannt.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie beliefen sich die Ausfuhren in die USA im April auf 10,6 Milliarden Dollar. Dies seien 6,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Verursacht wurde dies durch Rückgänge bei Autos und allgemeinen Maschinen, den beiden wichtigsten Exportprodukten für den US-Markt.Im Zeitraum vom 1. bis 25. April schrumpften die Autolieferungen in die USA um 16,6 Prozent. Bei den Lieferungen allgemeiner Maschinen wurde ein Rückgang um 22,6 Prozent verzeichnet. Auch die Halbleiterausfuhren brachen ein, und zwar um 31 Prozent.Der Überschuss Südkoreas im Handel mit den USA schrumpfte gegenüber dem Vorjahr um 900 Millionen Dollar auf 4,5 Milliarden Dollar.Die Gesamtausfuhren Südkoreas wuchsen im April um 3,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 58,21 Milliarden Dollar. Die Lieferungen von Halbleitern, dem wichtigsten Exportprodukt, stiegen um 17,2 Prozent auf 11,7 Milliarden Dollar.Die Gesamteinfuhren gingen im April gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf 53,32 Milliarden Dollar zurück. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 4,88 Milliarden Dollar verzeichnet.