DP und PPP einig über Nachtragshaushalt in Höhe von 13,8 Billionen Won

Photo : YONHAP News

Die beiden größten Parteien Südkoreas haben sich geeinigt, einen Nachtragshaushalt in Höhe von 13,8 Billionen Won zu verabschieden.Die Einigung gaben der Fraktionschef der Demokratischen Partei (DP), Park Chan-dae, und der Fraktionschef der Partei Macht des Volks (PPP), Kweon Seong-dong, am Donnerstag bekannt.Vereinbart wurde, das Volumen des Zusatzbudgets um 1,6 Billionen Won gegenüber dem Regierungsentwurf in Höhe von 12,2 Billionen Won auf 13,8 Billionen Won (9,6 Milliarden Dollar) zu erhöhen.Zusätzlich getätigt werden Ausgaben in Höhe von 400 Milliarden Won (280 Millionen Dollar) für die Ausgabe lokaler Gutscheine. Das Budget für die Unterstützung für die von den jüngsten Waldbränden betroffenen Gebiete und für Rabatte auf Agrar- und Fischereierzeugnisse wurde um 200 Milliarden Won (140 Millionen Dollar) erhöht.Vereinbart wurde zudem die Aufstockung der Infrastrukturausgaben, darunter solche für den Bau von Mietwohnungen, Straßen und Eisenbahnen, um 800 Milliarden Won (rund 560 Millionen Dollar). Damit soll die schwache Baukonjunktur angekurbelt werden.