Trump erwähnt Möglichkeit einer Einigung mit Südkorea in Zollverhandlungen

Photo : KBS News

Laut US-Präsident Donald Trump besteht die Möglichkeit, dass die USA in ihren Zollverhandlungen mit Südkorea eine Einigung erreichen.Die entsprechende Äußerung machte Trump bei einer vom Nachrichtenkanal NewsNation organisierten Veranstaltung am Mittwoch (Ortszeit).Trump wurde gefragt, ob in den Verhandlungen mit Südkorea, Japan und Indien bereits Einigungen erzielt worden seien. Dazu äußerte er, man habe potenzielle Abkommen mit ihnen.Bei ihren Handelskonsultationen in der Vorwoche waren Südkorea und die USA darin übereingekommen, vor Ablauf der Pause bei den gegenseitigen Zöllen der USA am 8. Juli ein „Juli-Paket“ zu schnüren. Als Folgemaßnahme nahmen sie am Mittwoch „technische Diskussionen“ auf Arbeitsebene auf.