Russland fordert Änderung von UN-Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : KBS News

Russland hat eine Änderung der unbefristeten Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea verlangt.Russland unterstütze eine Überprüfung der unbefristeten Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea, sagte Sergei Schoigu, Sekretär des Sicherheitsrats der Russischen Föderation, bei einem Treffen der BRICS-Staaten am Mittwoch (Ortszeit) in Brasilien. Er nahm per Videoschaltung daran teil.Die einseitigen internationalen Sanktionen gegen Nordkorea seien völlig gescheitert. Sie hätten die humanitäre Lage des Landes lediglich verschlimmert, so Schoigu.Die entsprechende Forderung hatte zuvor der russische Präsident Wladimir Putin unterbreitet. Nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im vergangenen Juni in Pjöngjang hatte er gesagt, dass die unter Federführung der USA und ihrer Verbündeten vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen unbefristeten Sanktionen gegen Nordkorea geändert werden müssten.Außerdem behauptete Schoigu, dass der nordkoreanisch-russische Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft für die Verringerung der Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel gedacht sei.Der Vertrag sieht vor, dass im Falle eines Angriffs auf eine Vertragspartei die andere Partei militärischen Beistand leistet. Nordkorea hatte auf der Grundlage dieses Abkommens Truppen in den russischen Krieg gegen die Ukraine entsandt.