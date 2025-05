Kommissarischer Präsident Han tritt zurück

Photo : KBS

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo ist von seinem Amt als Premierminister zurückgetreten.In einer Ansprache an die Bevölkerung am Donnerstag um 16 Uhr erklärte er, dass er sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden habe, sein Amt niederzulegen. Angesichts der gegenwärtigen Krise wolle er seinen Beitrag leisten.Han betonte, dass ein Bruch mit extremer Politik notwendig sei. Ohne eine neue Grundlage für Zusammenarbeit würden sich Spaltung und Konflikte in der Gesellschaft laufend wiederholen, unabhängig davon, wer an der Macht sei.Han will seine Präsidentschaftskandidatur voraussichtlich am Freitag im Parlament offiziell bekannt geben.