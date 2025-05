Finanzminister Choi tritt angesichts Abstimmung über Amtsenthebungsantrag zurück

Photo : YONHAP News

Der für Wirtschaftsfragen zuständige Vizepremierminister und Finanzminister Choi Sang-mok ist zurückgetreten.Hintergrund ist, dass die Demokratische Partei (DP) am Vorabend überraschend versucht hatte, über einen Amtsenthebungsantrag gegen Choi in einer Plenarsitzung der Nationalversammlung abstimmen zu lassen. Die Sitzung war ursprünglich für die Abstimmung über einen Nachtragshalt einberufen worden.Die Abgeordneten der Partei Macht des Volks (PPP) verließen aus Protest den Sitzungssaal. Zwar wurde mit der Abstimmung begonnen. Diese wurde jedoch unterbrochen, nachdem Chois Rücktrittserklärung und die Annahme seines Rücktrittsgesuchs bekannt geworden waren.Choi teilte mit, er entschuldige sich dafür, dass er inmitten einer schwierigen Wirtschaftslage sein Amt niederlege.Die PPP warf der DP vor, aus Wut über das Urteil des Obersten Gerichthofs gegen deren Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung die ursprünglich nicht geplante Abstimmung über den Antrag gegen Choi veranlasst zu haben.Zuvor am Donnerstag war der bisherige kommissarische Präsident Han Duck-soo als Ministerpräsident zurückgetreten, um bei der Präsidentschaftswahl antreten zu können. Kommissarischer Präsident ist nun Lee Ju-ho, der für soziale Fragen zuständige Vizepremier und Bildungsminister.