Kommissarischer Präsident Lee beruft Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrats ein

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Lee Ju-ho hat die Regierung angewiesen, sich gründlich auf mögliche Provokationen Nordkoreas vorzubereiten.Die Anweisung erteilte der Vizepremierminister und Bildungsminister auf einer dringlich einberufenen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats (NSC) am Freitag. Er übernahm mit Wirkung ab 0 Uhr am Freitag kommissarisch die Amtsgeschäfte des Staatspräsidenten.Er forderte eine lückenlose Vorbereitung, um sicherzustellen, dass Nordkorea keine Provokation wagt.Es sei eine grundlegende Aufgabe der Regierung, das Wohl des Landes und das Leben und die Sicherheit der Bürger zu schützen. Es sei an der Zeit, dass der Nationale Sicherheitsrat noch größere Bemühungen unternehme, damit die Bevölkerung nicht die geringste Sorge um die Sicherheit haben müsse, betonte Lee.Ihm zufolge dürfe es in keinem der Bereiche Diplomatie, Sicherheit, Verteidigung und Wirtschaft Schwachstellen geben. Er rief alle Ministerien sowie die Auslandsvertretungen auf, mit Krisen sorgfältig umzugehen und ihre Arbeit aktiv auszuführen.