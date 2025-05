Nachtragshaushalt von 13,8 Billionen Won verabschiedet

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat einen Nachtragshaushalt in Höhe von 13,8 Billionen Won (9,6 Milliarden Dollar) verabschiedet.In der Plenarsitzung am Donnerstag wurde die Vorlage von 272 anwesenden Abgeordneten mit 241 Für- und sechs Gegenstimmen angenommen. Es gab 25 Enthaltungen.Damit liegt das verabschiedete Paket um 1,6 Billionen Won (1,11 Milliarden Dollar) über dem ursprünglichen Regierungsentwurf.Einer der Hauptstreitpunkte in den Verhandlungen waren die Mittel für lokale Gutscheine, die nun auf 400 Milliarden Won (278 Millionen Dollar) festgesetzt wurden.Zusätzlich wurde das Budget zur Unterstützung der von den jüngsten Waldbränden betroffenen Gebiete sowie für Rabatte auf Agrar- und Fischereierzeugnisse um 200 Milliarden Won (139 Millionen Dollar) erhöht. Auch das staatliche Stipendienprogramm für Hochschulen erfuhr eine Aufstockung um 115,7 Milliarden Won (80 Millionen Dollar).Zudem wurden die Ausgaben für bestimmte Aufgaben der Staatsanwaltschaft in Höhe von 507 Milliarden Won (353 Millionen Dollar) und die Sondermittel für den Rechnungshof von 45 Milliarden Won (31 Millionen Dollar) wieder in den Haushalt aufgenommen. Beide Ausgabenposten waren Ende vergangenen Jahres im von der Demokratischen Partei (DP) beschlossenen Hauptetat nicht vorgesehen.Die Regierung plant, den verabschiedeten Nachtragshaushalt am heutigen Freitag um 10.30 Uhr in einer Kabinettsitzung abschließend zu beraten und zu verabschieden.