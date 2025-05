Sorge vor Preisanstieg beschert Hyundai Motor und Kia höhere Verkaufszahlen in USA

Photo : YONHAP News

Die Verkaufszahlen von Hyundai Motor und Kia in den USA sind im April im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.Wie die US-Vertriebsgesellschaft von Hyundai Motor am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden im vergangenen Monat 81.503 Fahrzeuge verkauft. Dies entspricht 19 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat.Für das Unternehmen war es das beste Ergebnis in einem April und bereits der siebte Monat in Folge mit einem Verkaufsrekord, hieß es weiter.Kia meldete einen Absatz von 74.805 Fahrzeugen – ein Zuwachs von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Kia konnte damit ebenfalls den siebten Monat in Folge einen Absatzrekord feiern.Die höheren Verkaufszahlen werden vor allem damit erklärt, dass Kunden vor einem erwarteten Preisanstieg noch einen Neuwagen kaufen wollen.In den USA wird bereits seit Anfang April ein Einfuhrzoll von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge erhoben; ab diesem Samstag soll dieser auch auf Autoteile ausgeweitet werden.