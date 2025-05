Ex-Präsident Yoon auch wegen Amtsmissbrauch angeklagt

Photo : YONHAP News

Der abgesetzte Präsident Yoon Suk Yeol ist auch wegen Vorwürfen des Amtsmissbrauchs und der Behinderung der Ausübung von Rechten angeklagt worden.Das Sonderermittlungsteam der Staatsanwaltschaft, das sich mit der kurzfristigen Ausrufung des Kriegsrechts durch Yoon am 3. Dezember befasst, erhob am Donnerstag wegen dieser Vorwürfe Anklage gegen ihn.Im Januar war Yoon, damals noch als amtierender Präsident, lediglich wegen des Vorwurfs angeklagt worden, Anführer einer Rebellion zu sein. Denn die politische Immunität gilt für diesen Verdacht nicht.Die neue Anklage konnte erfolgen, weil Yoon inzwischen seines Amtes als Staatspräsident enthoben wurde.Es wird erwartet, dass die Ermittlungen zu den weiteren Vorwürfen gegen Yoon an Fahrt aufnehmen.Die Staatsanwaltschaft ermittelt zu dem Verdacht, dass sich Yoon und seine Ehefrau in Kandidatennominierungen der Partei Macht des Volks eingemischt haben. Das Ermittlungsbüro zu Korruption von hochrangigen Beamten befasst sich mit dem Vorwurf der Druckausübung bei Ermittlungen zum Tod eines Marineinfanteristen bei einem Rettungseinsatz im Jahr 2023. Die Polizei ermittelt zu dem Vorwurf, dass Yoon die Vollstreckung des Haftbefehls gegen ihn verhindert haben soll.