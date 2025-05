Nach Datenleck: SKT schließt vorerst keine neuen Mobilfunkverträge mehr ab

Photo : YONHAP News

Der Mobilfunkanbieter SK Telecom (SKT) hat am Freitag angekündigt, ab Montag vorerst keine neuen Mobilfunkverträge mehr abzuschließen.Hintergrund ist eine Empfehlung der Regierung, nach der Neuanmeldungen so lange ausgesetzt werden müssen, bis der durch den jüngsten Hackerangriff verursachte Mangel an Ersatz-USIM-Karten behoben ist.SKT-Geschäftsführer Yoo Young-sang erklärte bei einer Pressekonferenz, dass in allen T World-Filialen landesweit vorerst keine Neukundenberatung mehr angeboten werde. Stattdessen wolle man sich ausschließlich auf den Austausch der USIM-Karten konzentrieren, bis eine konkrete Lösung für den Mangel an Ersatzkarten gefunden sei.Mögliche Umsatzeinbußen in den Shops werde das Unternehmen ausgleichen.Darüber hinaus teilte SKT mit, dass ab dem heutigen Freitag alle Kunden automatisch in den USIM-Schutzservice aufgenommen werden, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Vor allem älteren Menschen und Menschen mit Behinderung soll damit ein besserer Schutz im digitalen Bereich geboten werden.Unterdessen wechselten im April infolge des beispiellosen Datenlecks etwa 237.000 Kunden des größten Mobilfunkanbieters Südkoreas zu anderen Anbietern. Dies entspricht einer Zunahme von 87 Prozent gegenüber dem Vormonat.