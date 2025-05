Nordkoreanischer Delegationsleiter in Moskau bekräftigt Unterstützung für multipolare Weltordnung

Photo : YONHAP News

Laut dem Leiter der nordkoreanischen Militärdelegation, die derzeit Russland besucht, unterstützt Nordkorea eine multipolare Weltordnung.Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete, nahm Park Young-il, stellvertretender Direktor des Generalpolitischen Büros der Koreanischen Volksarmee und Leiter der Delegation, am Mittwoch (Ortszeit) am dritten Internationalen Antifaschistischen Forum in Moskau teil.Dabei habe er unterstrichen, dass die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) sich konsequent für eine unabhängige und multipolare Weltordnung einsetze, die frei von Dominanz, Unterwerfung und Hegemonie sei.Park habe zudem erklärt, Nordkorea werde sein souveränes Recht auf Selbstverteidigung weiter ausüben. Damit, so Park, solle den „äußerst gefährlichen, konfrontativen Handlungen feindlicher Kräfte“ in der Asien-Pazifik-Region begegnet werden, die aus nordkoreanischer Sicht auf eine Wiederbelebung faschistischer Tendenzen abzielten.Laut KCNA nahmen an der Konferenz neben Vertretern aus Nordkorea auch Militärdelegationen aus Belarus, Vietnam und weiteren befreundeten Staaten sowie Vertreter von mehr als 40 Botschaften in Moskau teil.