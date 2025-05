Kim Moon-soo wird Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks

Photo : YONHAP News

Kim Moon-soo ist der Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks (PPP).Der ehemalige Arbeitsminister ging aus der letzten Vorwahlrunde als Sieger hervor. Das Wahlergebnis wurde bei einem Parteitag am Samstagnachmittag in Goyang in der Gyeonggi-Provinz bekannt gegeben.Ermittelt wurde der Präsidentschaftskandidat auf der Grundlage einer Abstimmung von Parteimitgliedern und einer groß angelegten Meinungsumfrage bei Bürgern. Beide Ergebnisse wurden jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.Kim Moon-soo gewann insgesamt 56,53 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen Han Dong-hoon durch, der auf 43,47 Prozent Zustimmung kam.61,25 Prozent der 402.481 Parteimitglieder, die an der Abstimmung teilnahmen, votierten für Kim. Die Umfrage ergab eine Zustimmung von 51,81 Prozent für ihn.