Umfrage zur Präsidentschaftswahl: DP-Kandidat Lee in Dreikampf mit über 46 Prozent deutlich vorn

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei (DP), bleibt laut einer aktuellen Umfrage, auch in einem Kampf zwischen drei starken Kandidaten, klarer Favorit.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Realmeter am Montag. Befragt wurden zwischen dem 30. April und 2. Mai landesweit 1.509 Wahlberechtigte ab 18 Jahren. Die Fehlergrenze beträgt plus/minus 2,5 Prozentpunkte bei einer statistischen Sicherheit von 95 Prozent.In einem Dreikampf zwischen Lee Jae-myung, Kim Moon-soo, dem Präsidentschaftskandidaten der Partei Macht des Volks (PPP), sowie Lee Jun-seok, dem Kandidaten der Reformpartei, erhielt Lee Jae-myung 46,6 Prozent der Stimmen. Dahinter folgten Kim mit 27,8 Prozent und Lee Jun-seok mit 7,5 Prozent.Sollte Lee Jae-myung gegen den noch parteilosen Präsidentschaftsbewerber Han Duck-soo sowie Lee Jun-seok antreten, würden 46,5 Prozent der Befragten für den DP-Kandidaten stimmen. 34,3 Prozent würden für Han stimmen, 5,9 Prozent für Lee Jun-seok.51,5 Prozent würden gerne einen Machtwechsel durch die Opposition sehen. Demgegenüber wünschen sich 42,8 Prozent, dass das aktuelle Regierungslager weiter an der Macht bleibt.Bei der Parteienpräferenz erhielt die DP 42,1 Prozent Zustimmung. Die PPP kam auf 41,6 Prozent.