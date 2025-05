Korea feiert Buddhas Geburtstag

Photo : YONHAP News

Die Koreaner feiern am heutigen Montag den 2.569. Geburtstag Buddhas.Aus diesem Anlass fanden landesweit Zeremonien an Tempeln statt. Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus veranstaltete am Vormittag im Jogye-Tempel in Seoul, seinem Haupttempel, eine solche Zeremonie.Etwa 10.000 Personen, darunter Mönch Jinwoo, Präsident des Jogye-Ordens, und der kommissarische Staatspräsident Lee Ju-ho, waren anwesend.Auch die Hinterbliebenen von Opfern des Flugzeugunglücks von Jeju Air im vergangenen Dezember und Menschen mit Entwicklungsstörungen wurden dazu eingeladen.Mönch Jinwoo forderte in seiner Rede die Einheit der Gesellschaft. Der Weg zur wahren Weisheit liege darin, Konflikte und Feindseligkeiten beiseite zu legen, einander zu verstehen und in Harmonie zu leben, sagte er.Der kommissarische Präsident Lee rief dazu auf, inmitten des harten Laufs der Geschichte die Lehren Buddhas über die Barmherzigkeit und Koexistenz zu übernehmen und den Weg zur Einheit und Koexistenz zu eröffnen.Auch der Orden Cheontae des koreanischen Buddhismus und der Orden Taego feierten den Geburtstag Buddhas mit Zeremonien.In großen Tempeln des Landes werden bis in die Nacht hinein verschiedene Feierlichkeiten, darunter Musikkonzerte und die Beleuchtung von Lotuslaternen, stattfinden.