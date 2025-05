Golferin Ryu Hae-ran gewinnt LPGA-Turnier

Photo : YONHAP News

Golferin Ryu Hae-ran hat das LPGA-Turnier Black Desert Championship gewonnen.Die vierte Runde am Sonntag (Ortszeit) in Ivins im US-Bundesstaat Utah beendete Ryu mit acht unter Par (64 Schlägen). Mit insgesamt 26 unter Par (262 Schlägen) gewann die Südkoreanerin den Titel mit einem Vorsprung von fünf Schlägen vor der Deutschen Esther Henseleit und der Chinesin Yin Ruoning auf Platz zwei.Bei der allerersten Auflage der Black Desert Championship lag Ryu in allen vier Runden an der Spitze. Mit einem Start-Ziel-Sieg feierte die 24-Jährige ihren dritten Titel auf der LPGA-Tour und erhielt ein Preisgeld von 450.000 US-Dollar.Sie ist die dritte Südkoreanerin, die in der laufenden Saison ein LPGA-Turnier gewann. Zuvor hatte Kim A-lim im Februar das Hilton Grand Vacations Tournament of Champions, das erste Turnier der Saison, gewonnen. Im März war Kim Hyo-joo Siegerin bei der Ford Championship geworden.