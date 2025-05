Nordkorea verurteilt US-Raketenabwehrübung in Alaska

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat eine jüngste Übung der USA zur Verteidigung ihres Festlandes als „aggressive Militäraktion“ kritisiert.Sollten die USA keinen Atomkrieg mit Nordkorea anstreben, sei es ausgeschlossen, dass Nordkorea seine strategischen Nuklearstreitkräfte auf das amerikanische Festland richte.Die entsprechende Äußerung machte ein Militärkommentator, wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag meldete.Er wies darauf hin, dass die USA kürzlich auf ihrem Militärstützpunkt in Fort Greely in Alaska eine Abfangübung durchgeführt hatten, bei der ein Angriff durch einen feindlichen Staat mit ballistischen Interkontinentalraketen simuliert worden war.Bei der Übung seien nordkoreanische Interkontinentalraketen anvisiert worden. Dies beweise, dass die USA einen nuklearen Präemptivschlag gegen Nordkorea als gegeben ansähen und darin geübt seien, auf Vergeltungsschläge zu reagieren.Das US-Nachrichtenmagazin „Newsweek“ hatte am 29. April berichtet, dass die USA auf der Militärbasis in Fort Greely eine Übung zur Beantwortung eines simulierten nordkoreanischen Angriffs mit einer Interkontinentalrakete abgehalten hatten.