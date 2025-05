DP will mit allen verfügbaren Mitteln gegen Urteil des Obersten Gerichts gegen Lee Jae-myung vorgehen

Photo : YONHAP News

Der aufgehobene Freispruch des Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, vom Vorwurf des Wahlgesetz-Verstoßes durch den Obersten Gerichtshof schlägt weiter hohe Wellen.Die DP warnte, alle verfügbaren Mittel zu mobilisieren, um die „Rebellion der Justiz“ niederzuschlagen.Die Partei berief am Sonntag ein Dringlichkeitsplenum ihrer Abgeordneten ein, um nach der Zurückverweisung des Falls durch das Oberste Gericht Maßnahmen zu erörtern.Die Partei beschloss, alle verfügbaren Mittel und Methoden zu mobilisieren. Dazu zählen ein Amtsenthebungsantrag gegen den Obersten Richter am Obersten Gerichtshof, Cho Hee-dae, eine parlamentarische Anhörung und die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Ermittlung.Fraktionschef Park Chan-dae sagte, dass die Rebellion der Justiz mit rechtmäßigen Befugnissen der Nationalversammlung niedergeschlagen werden müsse.Nach einer fast dreistündigen Diskussion beschloss die Partei jedoch, auf einen Amtsenthebungsantrag vorerst zu verzichten.Die DP-Abgeordneten kamen darin überein, dass die Zurückverweisung des Falls eine Verfassungs- und Gesetzwidrigkeit darstelle, mit der die politischen Rechte der Bürger verletzt würden. Sie beschlossen, formell zu bitten, den auf 15. Mai festgesetzten Verhandlungstermin am Berufungsgericht zu verschieben.