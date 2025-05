PPP bildet Gremium für Aufstellung eines einheitlichen Präsidentschaftskandidaten des konservativen Lagers

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) will Diskussionen zügig vorantreiben, um einen einheitlichen Kandidaten des konservativen Lagers aufzustellen.Angestrebt wird zwischen ihrem Präsidentschaftskandidaten Kim Moon-soo und dem parteilosen Bewerber Han Duck-soo eine Einigung zu einem einheitlichen Kandidaten.Die Partei ruft am heutigen Montag ein Gremium hierfür ins Leben.Ihr Sprecher Shin Dong-wook teilte mit, dass die Partei den Prozess möglichst bald beenden wolle.Kim und Han zeigten sich zwar mit der Notwendigkeit ihrer Einigung einverstanden, um den Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, besiegen zu können.Kim deutete jedoch einen Meinungswechsel in der Frage an. Er halte es für wünschenswert, dass sich möglichst alle in einem breiten Umfang beteiligen würden, sagte er.Han erklärte, dass er der Partei die Entscheidung darüber überlassen werde, wie und wann die Einigung auf einen einheitlichen Kandidaten erfolgen sollte.Um vor dem letzten Tag der Kandidatenanmeldung für die Präsidentschaftswahl, dem 11. Mai, eine Einigung erzielen zu können, müssen beide Seiten spätestens Anfang dieser Woche ihre Verhandlungen abschließen.