258.000 Wahlberechtigte bei Präsidentschaftswahl leben im Ausland

Photo : YONHAP News

Die Zahl der im Ausland lebenden Wahlberechtigten bei der kommenden Präsidentschaftswahl beträgt 258.254.Verglichen mit der letzten Präsidentschaftswahl im Jahr 2022 sind dies um 14,2 Prozent mehr, gab die Nationale Wahlkommission am Montag bekannt.Die meisten, und zwar 128.932 Wahlberechtigte (49,9 Prozent), leben in Asien. Dahinter folgen Amerika mit 75.607 Wahlberechtigten (29,3 Prozent) und Europa mit 43.906 Wahlberechtigten (17 Prozent).Im Ländervergleich liegen die USA mit 51.885 Wahlberechtigten an der Spitze, gefolgt von Japan mit 38.600 und China mit 25.154.Die Abstimmung im Ausland findet im Zeitraum 20. bis 25. Mai (Ortszeit) statt. Den genauen Zeitraum legen die Wahlkommissionen vor Ort fest. Es werden Wahllokale an 182 Auslandsvertretungen eingerichtet und von 8 bis 17 Uhr geöffnet sein.Anschließend werden die Stimmzettel per Diplomatenpost nach Südkorea gebracht. Ausgezählt werden sie nach dem Ende der Wahl am 3. Juni zusammen mit den im Inland abgegebenen Stimmen.