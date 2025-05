Nach UN-Einschätzung Südkoreaner Opfer des Verschwindenlassens in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen ist ein Südkoreaner in Nordkorea Opfer des Verschwindenlassens geworden.Die Weltorganisation forderte von Nordkorea Informationen zu einem südkoreanischen Missionar und einem nordkoreanischen Flüchtling, die möglicherweise Opfer der Praxis des Verschwindenlassens wurden.Dies wurde am Montag bestätigt.Die UN-Arbeitsgruppe gegen gewaltsames und unfreiwilliges Verschwindenlassen (WGEID) berichtete in einem Online-Bericht über die Anfrage. In einem Schreiben habe sie Nordkorea um Informationen zu 16 Fällen von Inhaftierungen durch dessen Behörden gebeten.Dazu zählen die Fälle des südkoreanischen Staatsbürgers Choi Chun-gil und des nordkoreanischen Flüchtlings Kim Cheol-ok. Choi hatte im chinesischen Dandong als Missionar nordkoreanische Flüchtlinge unterstützt und wurde im Dezember 2014 von nordkoreanischen Behörden festgenommen. Kim wurde im Oktober 2023 von China nach Nordkorea zurückgeführt.Seit Chois Verurteilung zu lebenslanger Haft in einem Arbeitslager im Juni 2015 besteht Ungewissheit über sein weiteres Schicksal.Wie verlautete, habe Nordkorea von einer Verleumdung gesprochen und die Bitte der WGEID um die Bestätigung von Informationen ignoriert.