Staatliche Delegation reist zu Vertragsunterzeichnung für Atomkraftprojekt nach Prag

Aus Südkorea reist eine staatliche Delegation zur Vertragsunterzeichnung für den Bau neuer Atomkraftwerke in Tschechien nach Prag.An der Feier zur Unterzeichnung des Vertrags über den Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany werden Vertreter der südkoreanischen Regierung und der Nationalversammlung teilnehmen, teilte das Industrieministerium am Dienstag mit.Die Abordnung werde am Dienstag und Mittwoch (Ortszeit) in Tschechiens Hauptstadt sein, die Vertragsunterzeichnung sei für Mittwoch geplant.Südkoreas Regierung wird von Industrieminister Ahn Duk-geun, Landminister Park Sang-woo und dem Vorsitzenden der Kommission für Nuklearsicherheit, Choi Won-ho, vertreten. Sie reisen als Sondergesandte des Präsidenten zu dem Termin. Das Parlament schickt den Vorsitzenden seines Ausschusses für Handel, Industrie, Energie, KMU und Startups, Lee Chul-gyu, und eine Reihe von Abgeordneten zu der Zeremonie.Der Vertrag über den Bau von zwei neuen Reaktorblöcken im AKW Dukovany hat ein Volumen von 18 Milliarden Dollar. Den Zuschlag erhielt ein südkoreanisches Konsortium unter Federführung des Kraftwerksbetreibers Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).