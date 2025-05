Bericht: Junge Koreaner sehen Arbeit als zentrale Aufgabe

Photo : KBS News

Junge Koreaner sehen Arbeit als zentrale Aufgabe. Laut einer Untersuchung geben sie der Arbeit Vorrang vor Ehe und Kindern.Dies geht aus einem Bericht hervor, den der präsidiale Ausschuss für nationalen Zusammenhalt am Dienstag veröffentlichte. Für den Bericht wurden Menschen in ihren Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern zu Veränderungen der Rolle von Familie und Arbeit befragt.Zwischen dem 31. Januar und 14. Februar wurden 2.690 Frauen und Männer im Alter von 25 bis 44 Jahren online befragt.Nach der Bedeutung verschiedener Aufgaben im Leben eines jungen Menschen befragt, antworteten 38,1 Prozent, dass die Arbeit am wichtigsten sei.23,1 Prozent hielten das Privatleben, einschließlich Freizeit und Selbstverwirklichung, für das Wichtigste. Dahinter folgten die Partnerschaft, darunter Beziehung und Eheschließung, mit 22 Prozent und Kinder mit 16,8 Prozent.Alle Gruppen, unabhängig vom Alter und Geschlecht, nannten die Arbeit als das Wichtigste. Kindern wurde in allen Altersgruppen am wenigsten Priorität beigemessen, eine einzige Ausnahme waren Frauen Anfang 40.In Bezug auf den Sinn der Arbeit waren 78 Prozent der Meinung, dass man für die Lebenshaltung arbeiten muss.50,5 Prozent würden gerne den Umfang der Arbeit auf ein Mindestmaß verringern und genügend Zeit für sich selbst haben. Nur 39,3 Prozent wünschen sich eine Arbeit, die die Selbstverwirklichung ermöglicht, selbst wenn es sich nicht um einen sicheren Job handelt.Etwa 80 Prozent der befragten Frauen und 70 Prozent der Männer stimmten der Einschätzung zu, dass sich Frauen am Erwerbsleben beteiligen sollten.