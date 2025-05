DP fordert vom Obersten Gerichtshof Bekenntnis zur Nichteinmischung in Präsidentschaftswahl

Photo : YONHAP News

Die Demokratische Partei (DP) hat vom Obersten Gerichtshof das Bekenntnis zur Nichteinmischung in die Präsidentschaftswahl gefordert.Das Gericht sollte einen fairen Wahlkampf gewährleisten, forderte die Partei. Hintergrund ist die Aufhebung des Freispruchs ihres Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung vom Vorwurf des Wahlgesetz-Verstoßes durch den Obersten Gerichtshof und die Zurückverweisung des Falls in der Vorwoche.Yun Ho-jung vom DP-Wahlkampfkomitee warf am Dienstag dem Obersten Gerichtshof vor, das Prinzip der politischen Neutralität aufgegeben und einen „Justizputsch“ begangen zu haben, um den Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei zu „jagen“.Hinsichtlich des auf den 15. Mai festgesetzten Verhandlungstermins in der Berufungsinstanz zum Vorwurf des Wahlgesetz-Verstoßes gegen Lee forderte er, vor Beginn des offiziellen Wahlkampfs am 12. Mai alle während der Wahlkampfperiode anberaumten Verhandlungstermine gegen alle Kandidaten auf einen Zeitpunkt nach der Wahl zu verschieben.Sein Parteikollege Park Beom-kye sagte, dass die Partei eine Verschiebung der Verhandlungstermine in allen Gerichtsverfahren gegen Lee beantragen wolle.Während der offiziellen Wahlkampfperiode ab dem 12. Mai muss Lee fünfmal vor Gericht erscheinen. Diesbezüglich hatte er am Montag gefordert, dass die in der Verfassung gewährleistete Chance für einen fairen Wahlkampf gewahrt bleiben müsse.