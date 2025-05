Tschechisches Gericht blockiert Unterzeichnung von Vertrag mit KHNP über AKW-Bau

Photo : KBS News

Die Unterzeichnung eines Vertrags zwischen dem tschechischen Auftraggeber und einem südkoreanischen Konsortium über den Ausbau des Atomkraftwerks Dukovany ist abgesagt worden.Ein tschechisches Gericht gab am Dienstag (Ortszeit), einen Tag vor der geplanten Unterzeichnungszeremonie, dem Antrag des französischen Stromkonzerns EDF auf eine einstweilige Verfügung zum Verbot der Vertragsunterzeichnung statt.EDF, einer der Bewerber, hatte bei der tschechischen Wettbewerbsbehörde Einspruch dagegen eingelegt, dass der südkoreanische Kraftwerksbetreiber KHNP als bevorzugter Bieter für das Projekt zum Bau neuer Reaktorblöcke im AKW Dukovany ausgewählt worden war.Der Antrag wurde im April endgültig zurückgewiesen. Daraufhin reichte EDF eine Verwaltungsklage gegen die Entscheidung ein. Ein Gericht in Brünn beschloss, dass die Vertragsunterzeichnung untersagt sei, bis eine Entscheidung in der Sache gefällt wird.Die Unterzeichnung des Vertrags über das AKW-Projekt mit einem Volumen von schätzungsweise 26 Billionen Won (18,7 Milliarden Dollar) sollte am Mittwoch in Prag stattfinden. Eine Delegation der südkoreanischen Regierung und der Nationalversammlung war am Dienstag zur Teilnahme an der Zeremonie nach Tschechien abgereist.