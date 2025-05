Kim Jong-un voraussichtlich nicht bei Feierlichkeiten zu Russlands Tag des Sieges

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird voraussichtlich nicht an den Feierlichkeiten zu Russlands Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg teilnehmen.Der Kreml teilte mit, dass die Staats- und Regierungschefs von 29 Ländern und Truppeneinheiten von 13 Staaten an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges am 9. Mai teilnehmen würden.Unter anderem wird der chinesische Präsident Xi Jinping zu einem Staatsbesuch in Russland erwartet. Auch ein Spitzentreffen zwischen Xi und Präsident Wladimir Putin ist geplant.Über eine Teilnahme von Kim Jong-un und nordkoreanischen Truppen an den Feierlichkeiten war ebenfalls spekuliert worden. Denn Russland und Nordkorea hatten jüngst offiziell die Entsendung nordkoreanischer Truppen in die russische Region Kursk bestätigt. Jedoch stehen weder Kim noch nordkoreanische Truppeneinheiten auf der Teilnehmerliste.Nach Kreml-Angaben wird Nordkorea bei den Feierlichkeiten von seinem Botschafter in Russland, Sin Hong-chol, vertreten.Gleichzeitig wurde ein möglicher gesonderter Kontakt mit Nordkorea angedeutet. Es werde ein anderes interessantes Treffen geben, über das bald informiert werde, hieß es.