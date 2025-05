Streit zwischen PPP-Führung und Kim Moon-soo wegen ungeklärter Kandidatenfrage

Photo : YONHAP News

Innerhalb der Partei Macht des Volks (PPP) setzt sich der Zwist wegen der ungeklärten Kandidatenfrage fort.Die Parteiführung pocht auf eine schnelle Einigung ihres frisch gekürten Präsidentschaftskandidaten Kim Moon-soo mit dem parteilosen Bewerber Han Duck-soo. Ziel ist, nur einen konservativen Kandidaten ins Rennen zu schicken.Eine Einigung soll laut dem Willen der Parteiführung bis zum 11. Mai gelingen. Es ist der letzte Tag für die Anmeldung als Kandidat bei der Präsidentenwahl.Die Partei will in der Angelegenheit außerdem eine Umfrage unter allen Parteimitgliedern durchführen.Die Führung erinnerte Kim an sein Versprechen bei den Vorwahlen, dass es einen einheitlichen Kandidaten geben muss. Im Falle einer Wahlniederlage würde man zum "Sünder der Geschichte".PPP-Interimschef Kwon Young-se drohte mit der Amtsniederlegung, sollte die Aufstellung eines einheitlichen Kandidaten scheitern.Die Parteiführung betonte, dass spätestens am heutigen Mittwoch ein Termin für die Einigung feststehen müsse. Sollte kein Durchbruch gelingen, würde auch ein Kandidatenwechsel erwogen.Kim widersetzt sich den Forderungen stark. Mit Han konnte er sich aber mittlerweile auf ein Treffen am heutigen Tag einigen.