Libanesen besuchen erneut Südkorea im Rahmen von militärischem Einladungsprogramm

Eine Gruppe führender Persönlichkeiten aus dem Libanon, in dem eine südkoreanische UN-Friedenstruppe stationiert ist, ist nach Südkorea eingeladen worden.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass zwölf Libanesen aus verschiedenen Bereichen, darunter Bürgermeister, für ein fünftägiges Einladungsprogramm ab dem heutigen Mittwoch nach Südkorea gekommen seien.Das entsprechende Programm wurde nach der pandemiebedingten Einstellung im Jahr 2020 erstmals seit fünf Jahren wieder aufgenommen. Seit Beginn des Programms im Jahr 2008 hatten über 400 Libanesen in dessen Rahmen Südkorea besucht.Laut dem Generalstab sind Termine geplant, mit denen dem Libanon beim Wiederaufbau von Infrastruktur und der Wiederherstellung des Verwaltungssystems praktische Hilfen gewährt werden können.Die südkoreanische Truppeneinheit Dongmyeong ist seit 2007 als UN-Friedenstruppe im Libanon im Einsatz. Sie unterstützt dortige Einwohner durch den Bau von Anlagen, die Bereitstellung von Gütern sowie medizinische Hilfe. Auch bietet sie Taekwondo- und Koreanisch-Kurse an.