Koreanische Säbelfechterin Jeon übernimmt Führung in Weltrangliste

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Säbelfechterin Jeon Ha-young hat die Führung in der Weltrangliste übernommen.Laut Angaben auf der Website des Internationalen Fechtverbandes (FIE) am Dienstag liegt Jeon mit 226 Punkten an der Spitze der Einzel-Weltrangliste im Damensäbel.Nach dem Sieg im Dameneinzel beim Säbel-Grand-Prix in Seoul Anfang Mai konnte sie sich von Platz zwei auf eins verbessern.Oh Sang-uk, zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Paris, verteidigte seine Spitzenposition in der Einzel-Weltrangliste in der Säbel-Disziplin.Landsmann Park Sang-won ist in dieser Wertung Sechster.