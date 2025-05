UNDP-Bericht: Südkorea bei Lebensqualität auf Platz 20 zurückgefallen

Photo : KBS News

Südkorea belegt laut einer Untersuchung der Vereinten Nationen hinsichtlich der Lebensqualität der Einwohner den 20. Platz in der Welt.Das geht aus dem „Bericht über menschliche Entwicklung 2025“ hervor, den das UN-Entwicklungsprogramm am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte.Dem Bericht zufolge liegt Südkoreas Index der menschlichen Entwicklung (HDI) mit Stand 2023 bei 0,937. Damit landete das Land auf Platz 20 unter 193 untersuchten Ländern und fiel verglichen mit dem Vorjahr um einen Rang zurück.Der Index der menschlichen Entwicklung einzelner Länder wird anhand von vier objektiven Indikatoren gemessen: Lebenserwartung, voraussichtliche Dauer des Schulbesuchs, durchschnittliche Dauer des Schulbesuchs und Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf.Die Lebenserwartung der Südkoreaner liegt bei 84,33 Jahren. Die voraussichtliche und durchschnittliche Dauer des Schulbesuchs betragen jeweils 16,62 und 12,72 Jahre. Das BNE pro Kopf wurde in Kaufkraftparität auf 49.726 Dollar geschätzt.Laut dem Bericht ist die Lebensqualität in Island am höchsten. Dahinter folgen Norwegen, die Schweiz, Dänemark und Deutschland.