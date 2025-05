Vermögen älterer Demenzpatienten erreicht mit 154 Billionen Won 6,4 Prozent des BIP Südkoreas

Photo : YONHAP News

Das Gesamtvermögen der älteren Demenzpatienten ab 65 Jahren in Südkorea beträgt laut einer Untersuchung 154 Billionen Won, was 6,4 Prozent dessen Bruttoinlandsprodukts entspricht.Entsprechende Erhebungsergebnisse veröffentlichte der präsidiale Ausschuss zu alternder Gesellschaft und Bevölkerungspolitik am Dienstag.Mit Stand 2023 gibt es 1.240.398 Demenzkranke im Alter von 65 Jahren oder älter in Südkorea. 61,6 Prozent von ihnen, 764.689 Personen, besitzen Vermögen.Sie verfügen über ein Vermögen von insgesamt 153,5 Billionen Won (knapp 110 Milliarden Dollar). Das Durchschnittsvermögen pro Kopf beläuft sich auf rund 200 Millionen Won (143.000 Dollar).Das Komitee wies darauf hin, dass das Vermögen älterer Demenzpatienten 6,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreiche und damit auf einem hohen Niveau verglichen mit ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung von 2,4 Prozent liege. Daher würden die Auswirkungen des Einfrierens der Vermögenswerte dieser Personen aufgrund von Demenz auf die Realwirtschaft nicht unbedeutend sein.Die allererste Erhebung zu allen älterer Demenzpatienten in Südkorea führte der Ausschuss gemeinsam mit dem Nationalen Krankenversicherungsdienst (NHIS) und dem Zentrum für Gesundheit und Finanzen der Seoul Nationaluniversität durch.