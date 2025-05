Chef von SK Group entschuldigt sich für Hackerangriff auf SK Telecom

Photo : YONHAP News

Chey Tae-won, Vorsitzender der SK Group, hat sich öffentlich für den jüngsten Hackerangriff auf SK Telecom (SKT) entschuldigt.Er versprach, für die Problemlösung sein Bestes zu geben.Die Entschuldigung erfolgte am Mittwoch, 19 Tage nach dem Vorfall.Auf einer Pressekonferenz in der Zentrale von SKT in Seoul sagte Chey, dass der jüngste Cyberangriff auf SK Telecom dessen Kunden und den Bürgern Sorgen und Unbequemlichkeiten bereitet habe. Im Namen der SK Group entschuldige er sich dafür.Nach seiner Ansicht sei davon auszugehen, dass es in dem Fall um die nationale Verteidigung gehe, sagte Chey weiter. Er kündigte die Einrichtung eines Innovationsausschusses für Sicherheit und Informationsschutz an, in dem externe Experten mitarbeiten werden. Dadurch sollte das Sicherheitsniveau aller Firmen der Gruppe verbessert werden.