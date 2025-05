Chuncheon Puppenspielfestival findet Ende Mai statt

Photo : YONHAP News

Im südkoreanischen Chuncheon wird Ende Mai ein internationales Puppenspielfestival eröffnet.Die Stadtverwaltung gab am Mittwoch bekannt, dass der Kongress der Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) und das Weltpuppenfestival Chuncheon vom 23. Mai bis 1. Juni stattfinden würden.Bei dem Festival werden über 100 Puppenspiele aufgeführt, über 1.000 Künstler treten auf. Künstlertruppen aus 21 Ländern werden insgesamt 302 Auftritte haben.Die UNIMA ist ein an die UNESCO angeschlossene internationale Organisation von Puppenspielern, die im Jahr 1929 in Prag gegründet wurde.Der UNIMA-Kongress findet dieses Jahr zum 24. Mal statt und erstmals seit zehn Jahren wieder in Präsenz.