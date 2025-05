Nordkoreanisch-belarussischer Ausschuss für Wirtschaft und Handel tritt erstmals seit 19 Jahren zusammen

Photo : YONHAP News

Eine belarussische Delegation ist für Gespräche über Handel und Wirtschaft nach Nordkorea gereist.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete, dass eine belarussische Delegation auf Einladung Nordkoreas am Dienstag in Pjöngjang eingetroffen sei. Sie werde sich bis Freitag im Land aufhalten, um an der dritten Sitzung des gemeinsamen Ausschusses für Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit teilzunehmen.Laut der Nachrichtenagentur wird die Abordnung vom stellvertretenden Premierminister Juri Schulejko geleitet.Nach weiteren Angaben tritt der gemeinsame Ausschuss für Handels- und Wirtschaftskooperation zum dritten Mal zusammen. Das letzte Treffen hatte 2006 in der belarussischen Hauptstadt Minsk stattgefunden.