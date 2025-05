Kospi kann zulegen, Landeswährung Won auf Fünfmonatshoch

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Mittwoch zulegen können.Angetrieben durch die Hoffnung auf Handelsgespräche zwischen den USA und China stieg der Kospi um 0,55 Prozent auf 2.570,8 Zähler.Die koreanische Währung kostete zum Handelsschluss 1.398 Won je Dollar, 7,3 Won weniger als am letzten Handelstag. Es war der höchste Wert seit über fünf Monaten, am 30. November 2024 hatte der Won bei 1.394,7 Won je Dollar gestanden. Erstmals seit Monaten konnte die wichtige Marke von 1.400 Won wieder unterschritten werden.In den letzten Wochen hatte der Won wegen der Zollankündigungen der US-Regierung und Ungewissheit über die politische Lage in Südkorea stark an Wert eingebüßt.Südkorea und die USA verhandeln zurzeit über eine Paketlösung im Zollstreit. Eine Einigung wird noch vor dem Ende der von Trump verkündeten 90-tägigen Zollpause am 8. Juli angestrebt.