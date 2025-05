Philosoph Byung-Chul Han erhält Prinzessin-von-Asturien-Preis

Photo : YONHAP News

Der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han wird mit dem diesjährigen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Kategorie Kommunikation und Humanwissenschaften geehrt.Dies gab die Jury der spanischen Auszeichnung am Mittwoch (Ortszeit) auf der Website bekannt.Die Auszeichnung Hans, Autor von Werken wie „Müdigkeitsgesellschaft“ und „Transparenzgesellschaft“, wurde mit seiner hervorragenden Interpretation der Herausforderungen der Technologiegesellschaft begründet.Seine Werke seien sehr produktiv und böten Einblicke in die Entmenschlichung, die Digitalisierung und die Isolation des Einzelnen. Sein intellektueller Ansatz beleuchte komplexe Phänomene der zeitgenössischen Gesellschaft und sei auf ein breites Echo bei unterschiedlichen Generationen von Lesern gestoßen, so die Jury.Die Prinzessin-von-Asturien-Preise (Premios Princesa de Asturias) werden als „spanischer Nobelpreis“ bezeichnet und zählen zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen in Europa.Jährlich werden Preisträger in acht Kategorien, darunter Kunst, Literatur und Wissenschaft, bestimmt.