Südkoreas Militär: Nordkoreas Raketen flogen bis zu 800 Kilometer weit

Die am Donnerstag von Nordkorea gestarteten ballistischen Kurzstreckenraketen sind nach südkoreanischen Angaben bis zu 800 Kilometer weit geflogen.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass mehrere Kurzstreckenraketen verschiedener Arten zwischen 8.10 und 9.20 Uhr von der nordkoreanischen Stadt Wonsan an der Ostküste aus in Richtung Ostmeer abgefeuert worden seien. Die Raketen seien bis zu etwa 800 Kilometer weit geflogen und ins Ostmeer gestürzt.Südkoreanische und US-amerikanische Nachrichtendienste hätten Nordkoreas Vorbereitungen für den Raketenstart im Voraus festgestellt und überwacht. Sie hätten den Raketenstart sofort entdeckt und die Raketen verfolgt. Südkorea habe mit den USA und Japan entsprechende Informationen geteilt. Detaillierte technische Daten würden noch ausgewertet, teilte der Generalstab mit.Der Generalstab verurteile Nordkoreas Raketenstart scharf als eindeutige Provokation, die Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel ernsthaft bedrohe, hieß es weiter.Es war der erste Start ballistischer Raketen durch Nordkorea seit dem 10. März und der zweite Raketenstart seit Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar.