„Maybe Happy Ending“ von New York Drama Critics’ Circle zu bestem Musical gekürt

Photo : YONHAP News

Das koreanische Musical „Maybe Happy Ending“ ist vom New York Drama Critics' Circle zum besten Musical gekürt worden.Nach Angaben der Vereinigung von Theaterkritikern im Großraum New York am Mittwoch wurde das Musical, eine Produktion von Schriftsteller Park Chun-hue (Hue Park) und Komponist Will Aronson, zum Gewinner des Preises für das beste Musical bei den 89. New York Drama Critics’ Circle Awards bestimmt.„Maybe Happy Ending“ ist ein Original-Musical über zwei Hilfsroboter Oliver und Claire in der Zukunft, die sich ineinander verlieben. Das Musical schaffte im vergangenen November den Sprung an den Broadway und wird seitdem im Belasco Theatre in Manhattan aufgeführt. Dank seiner großen Beliebtheit wird das Musical länger als ursprünglich geplant, und zwar bis zum 17. Januar 2026, in den USA laufen.Die Produktion hatte zuvor zehn Nominierungen bei den diesjährigen Tony Awards erhalten, darunter die für den Preis für das beste Musical.