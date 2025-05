DP-Kandidat Lee führt in Umfrage zur Präsidentschaftswahl

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei (DP), hat laut einer aktuellen Umfrage weiter einen großen Vorsprung vor der Konkurrenz.Laut den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen von National Barometer Survey (NBS) antworteten 43 Prozent der Befragten, dass Lee für das Präsidentenamt geeignet sei. Für ihre regelmäßige Umfrage befragten Embrain Public, Kstat Research, Korea Research und Hankook Research von Montag bis Mittwoch 1.000 Personen ab 18 Jahren.Der parteilose Präsidentschaftsbewerber Han Duck-soo erhielt 23 Prozent Zustimmung, damit zehn Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.Kim Moon-soo, Präsidentschaftskandidat der Partei Macht des Volks (PPP), kam auf zwölf Prozent.In einem simulierten Dreikampf zwischen Lee Jae-myung, Han Duck-soo und Lee Jun-seok erhielt der DP-Kandidat 44 Prozent Zustimmung. Han kam auf 34 Prozent, Lee Jun-seok auf sechs Prozent.In einem Dreikampf zwischen beiden Lees und Kim Moon-soo würden 43 Prozent für Lee Jae-myung stimmen. 29 Prozent würden Kim unterstützen, sieben Prozent Lee Jun-seok.Für die Umfrage wurden die Teilnehmenden am Mobiltelefon in Form eines Interviews befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.