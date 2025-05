Verteidigungsministerium präsentiert rekonstruiertes Gesichtsfoto eines im Koreakrieg Gefallenen

Photo : YONHAP News

Das Verteidigungsministerium hat das erste Ergebnis seines Projekts zur Gesichtsrekonstruktion von im Koreakrieg Gefallenen präsentiert.Seine Behörde für die Bergung und Identifizierung von Kriegsgefallenen übergab anlässlich des Elterntags am 8. Mai ein rekonstruiertes 2D-Gesichtsfoto des Gefallenen Song Young-hwan an dessen einzige Tochter Song Jae-sook.Song, Jahrgang 1924, hatte sich im Dezember 1950, inmitten des Koreakriegs, freiwillig zur Armee gemeldet. Er war im März 1951 gefallen.Zum Zeitpunkt seines Todes war seine Tochter erst drei Jahre alt und konnte sich nicht an sein Gesicht erinnern.Songs sterbliche Überreste wurden 2013 in der Provinz Gangwon geborgen. Die Identifizierung gelang im Oktober letzten Jahres.Die Behörde unterzeichnete letztes Jahr ein Abkommen mit dem Nationalen Forensischen Dienst, um ein Projekt zur Gesichtsrekonstruktion von Kriegsgefallenen durchzuführen.