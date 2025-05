EU verurteilt Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat den jüngsten Start ballistischer Raketen durch Nordkorea scharf verurteilt.Der EU-Sprecher für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheitspolitik, Anouar El Anouni, schrieb am Donnerstag (Ortszeit) auf der Plattform X, dass der Raketentest die Sicherheit und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel bedrohe und einen direkten Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle.Die EU fordere Nordkorea wiederholt auf, Spannungen schürende Handlungen zu unterlassen und zur Diplomatie zurückzukehren, hieß es.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas hatte Nordkorea am Donnerstag von 8.10 bis 9.20 Uhr koreanischer Zeit mehrere ballistische Kurzstreckenraketen von Wonsan an der Ostküste aus in Richtung Ostmeer abgefeuert.