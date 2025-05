Erstmals US-Amerikaner zum Papst gewählt: Kardinal Prevost wird Leo XIV.

Photo : YONHAP News

Zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche ist ein US-Amerikaner zum Papst gewählt worden.133 Kardinäle wählten am Donnerstag (Ortszeit) den 69-jährigen Robert Francis Prevost zum 267. Pontifex. Die Wahl erfolgte am zweiten Tag des Konklaves im vierten Wahlgang.Der neue Papst, der sich den Namen Leo XIV. gab, wurde 1955 in Chicago geboren und 1982 zum Priester geweiht. Er gehört dem Augustinerorden an.Zwei Jahrzehnte wirkte er als Missionar in Peru, wo er 2015 die peruanische Staatsbürgerschaft erhielt und noch im selben Jahr zum Erzbischof ernannt wurde.Nach seiner Wahl trat Leo XIV. auf den Balkon des Petersdoms und wandte sich auf Italienisch an die Gläubigen mit den Worten: „Der Friede sei mit euch allen!“