Weiter Stillstand beim innerkoreanischen Austausch

Photo : YONHAP News

Einem Bericht des südkoreanischen Vereinigungsministeriums zufolge hat es letztes Jahr das vierte Jahr in Folge keine Reisen von Menschen zwischen Süd- und Nordkorea gegeben.Das Handelsvolumen zwischen beiden Koreas lag das zweite Jahr in Folge bei Null.Dies geht aus dem „Weißbuch zur Wiedervereinigung 2025“ hervor, das das Vereinigungsministerium am Freitag herausgab.Laut dem Papier wurde Seouls humanitäre Hilfe für Nordkorea letztes Jahr, 19 Jahre nach Beginn im Jahr 1995, vollständig eingestellt. Die innerkoreanischen Kommunikationskanäle sind nicht wiederhergestellt worden, nachdem Nordkorea diese im April 2023 einseitig gekappt hatte.Hinsichtlich der Zusammenführung getrennter Familien wurde erstmals seit fünf Jahren eine Begegnung auf privater Ebene gemeldet. Eine im Ausland lebende Person mit südkoreanischer Staatsangehörigkeit benachrichtigte die zuständige Behörde, dass sie auf Einladung Nordkoreas dorthin gereist sei und Familienangehörige getroffen habe.Vereinigungsminister Kim Yung-ho erklärte in der Einleitung des Papiers, dass für die Normalisierung der innerkoreanischen Beziehungen eine prinzipienbasierte Vereinigungs- und Nordkoreapolitik konsequent verfolgt worden sei.In dem Weißbuch steht, dass sich die Regierung des inzwischen abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol auch im Jahr 2024 an den Grundsatz gehalten habe, dass man resolut auf Nordkoreas Provokationen reagiere. Als ein Paradebeispiel hierfür wurde die vollständige Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens von 2018 genannt.