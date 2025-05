Zurückverweisung des Falls Lee Jae-myung: Richter aus dem ganzen Land treffen sich

Photo : YONHAP News

Vertreter der Richterschaft wollen sich zu einer Sitzung treffen, um die Zurückverweisung im Verfahren gegen Lee Jae-myung, den Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei (DP), durch den Obersten Gerichtshof zu erörtern.Anlass seien wachsende Sorgen um die politische Neutralität der Gerichte und ein möglicher Vertrauensverlust in die Justiz, teilte die Nationale Richtervertretung am Freitag mit.Demnach hat mehr als ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung gefordert. Gemäß ihren Statuten ist der Vorsitzende in einem solchen Fall verpflichtet, eine Sitzung einzuberufen.Die Nationale Richtervertretung ist ein Gremium, das sich aus gewählten Delegierten aller Gerichtsinstanzen zusammensetzt. Es dient dem Austausch über Fragen der Justizverwaltung sowie der richterlichen Unabhängigkeit und kann Empfehlungen aussprechen.