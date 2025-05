Sicherheitsberater von Präsidentschaftskandidat Lee trifft Beamte des Weißen Hauses

Photo : YONHAP News

Kim Hyun-chong, außen- und sicherheitspolitischer Berater des Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, hat sich mit hochrangigen Beamten des Weißen Hauses getroffen und über Handelsverhandlungen gesprochen.Dies teilte Kim, ehemaliger Handelsminister, am Donnerstag (Ortszeit) in Washington einem KBS-Team mit.Kim, der außerdem Leiter der DP-Taskforce für Handelssicherheit ist, sagte, er habe bezüglich der Handelsgespräche die Position übermittelt, dass mehr Zeit benötigt würde.Er habe darauf hingewiesen, dass eine für Südkorea, einen Verbündeten und Vertragspartei eines Freihandelsabkommens, akzeptable Lösung gefunden werden müsse, insbesondere in Bezug auf die Zölle auf Autoteile.Er habe der US-Seite gesagt, dass der Kandidat Lee und die DP die Position verträten, dass das Bündnis zwischen Südkorea und den USA von großer Bedeutung sei und möglichst verstärkt werden sollte. Er habe auch die Notwendigkeit unterstrichen, die Kooperationsbeziehungen zwischen Südkorea, den USA und Japan zu intensivieren, hieß es.Nach weiteren Angaben wurden auch Nordkorea-Fragen besprochen. Auch die USA hätten den jüngsten Start ballistischer Kurzstreckenraketen durch Nordkorea verurteilt, sagte Kim weiter.