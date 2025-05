Photo : YONHAP News

Ein königliches Kulturfestival in Seoul hat über 680.000 Besucher angelockt.Während des „Spring K-Royal Culture Festival 2025“ vom 26. April bis 4. Mai besuchten 683.000 Menschen die fünf Königspaläste in Seoul und den Schrein Jongmyo, wie die Behörde für Nationales Erbe am Freitag mitteilte.Unter ihnen gab es 138.225 ausländische Besucher. Die Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 26,3 Prozent.Die Behörde will im Oktober das Herbstfestival der königlichen Kultur veranstalten.