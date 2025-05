Tag des Sieges: Putin und Xi Jinping fordern Aufhebung der Nordkorea-Sanktionen

Photo : KBS News

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping haben am Donnerstag (Ortszeit) in Moskau ein Ende der internationalen Sanktionen und des starken Drucks auf Nordkorea gefordert.Wie die russischen Nachrichtenagenturen TASS und RIA Novosti berichteten, unterzeichneten die beiden Staatsoberhäupter nach ihrem Gipfeltreffen im Kreml eine gemeinsame Erklärung, die diese Forderung enthält.Darin rufen sie die internationale Gemeinschaft auf, auf Sanktionen und Zwangsmaßnahmen gegenüber Nordkorea zu verzichten. Sie würden ausschließlich auf diplomatische Lösungen setzen, um Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen, hieß es.Anlass von Xis Aufenthalt in Moskau sind die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges. Zugleich erklärten Russland und China, sie unterstützten zwar alle Friedensbemühungen für die Ukraine. Für eine dauerhafte Lösung des Konflikts sei jedoch die Beseitigung der „grundlegenden Ursachen“ erforderlich, betonten beide Seiten.Darüber hinaus unterzeichneten Putin und Xi unter anderem eine Erklärung zur globalen strategischen Stabilität sowie ein aktualisiertes Abkommen zur Förderung und zum gegenseitigen Schutz von Investitionen.Putin sprach von einem „sehr produktiven“ Treffen mit Xi und hob hervor, dass die Beziehungen zwischen Moskau und Peking ein historisches Niveau erreicht hätten.