Neuer Papst Leo XIV. wird voraussichtlich in zwei Jahren nach Südkorea kommen

Photo : YONHAP News

Der neue Papst Leo XIV. wird voraussichtlich im Jahr 2027 nach Südkorea kommen.Anlass für den erwarteten Besuch ist der Weltjugendtag (WYD), der 2027 in Seoul stattfinden wird.Traditionell nimmt der amtierende Papst persönlich an diesem globalen Treffen katholischer Jugendlicher teil; auch nach einem Amtswechsel wurde an dieser Praxis festgehalten.Sollte Leo XIV. wie vorgesehen zum Weltjugendtag nach Korea reisen, wäre es der vierte Papstbesuch in der Geschichte des Landes. Knapp 13 Jahre nach dem Besuch von Papst Franziskus 2014 würde damit erneut ein Oberhaupt der katholischen Kirche nach Südkorea kommen.