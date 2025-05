Sieben Kandidaten lassen sich für 21. Präsidentschaftswahl registrieren

Photo : KBS News

Insgesamt sieben Kandidaten haben sich für die 21. Präsidentschaftswahl am 3. Juni in Südkorea angemeldet.Das gab die Nationale Wahlkommission nach der zweitägigen Anmeldefrist am Sonntag bekannt.Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei wurde die Kandidatennummer 1 zugeteilt, Kim Moon-soo von der Partei Macht des Volks die Nummer 2, Lee Jun-seok von der Neuen Reformpartei die Nummer 4.Gemäß dem Wahlgesetz richtet sich die Reihenfolge der Kandidaten auf den Stimmzetteln nach der Zahl der Mandate der Parteien in der Nationalversammlung.Die Nummer 3 wurde nicht vergeben, weil die Partei für den Umbau Koreas, die drittstärkste Kraft im Parlament, keinen Kandidaten aufstellte.